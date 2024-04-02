Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией, — Денис Шмыгаль

Территориально его локация между селом Белая Церковь в Закарпатье и румынским Сигету Мармацией.

Фото: Тячевский районный совет

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, 2 апреля Кабмин принял решение, что позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь – Сигету Мармацией.

«Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы должны его постоянно углублять.

На западном направлении планируем создать 9 новых пограничных пунктов пропуска и модернизировать еще 13.

Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз», – отметил Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.