Некоторые парни-студенты от 18 до 22 лет смогут поехать за границу для обучения

Правительство приняло решение, которое позволит парням становиться участниками программ академической мобильности и выезжать за границу сроком на один семестр. Речь идет о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).
Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Он объяснил, что академическая мобильность – возможность для студентов временно выехать за границу для учебы или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Для университетов это также способ укрепить партнерства с иностранными учреждениями.
Однако сейчас из-за военного положения в программах академической мобильности участвуют только девушки. И студенты неоднократно обращались с этим вопросом к Президенту Владимиру Зеленскому.
Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам необходимо иметь:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.