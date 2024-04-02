Некоторые парни-студенты от 18 до 22 лет смогут поехать за границу для обучения

Правительство внесло изменения в Правила пересечения границы студентами дневной формы обучения.

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Правительство приняло решение, которое позволит парням становиться участниками программ академической мобильности и выезжать за границу сроком на один семестр. Речь идет о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Он объяснил, что академическая мобильность – возможность для студентов временно выехать за границу для учебы или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Для университетов это также способ укрепить партнерства с иностранными учреждениями.

Однако сейчас из-за военного положения в программах академической мобильности участвуют только девушки. И студенты неоднократно обращались с этим вопросом к Президенту Владимиру Зеленскому.

Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам необходимо иметь:

справку от заведения высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:

основания сотрудничества; срока учебного семестра за границей;

отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;

е-билет студента, проверенного средствами портала «Дія»;

военно-учетные документы с отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.

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