Перереєстрація українських автомобілів у Німеччині: біженці повинні отримати спецдозвіл

Перереєстрація на німецькі номери восени 2024 року стане обов’язковою.

Для українських біженців у Німеччині до 1 квітня 2024 року діяло звільнення від обов'язку перереєстровувати свої автомобілі на німецькі номери після року перебування у країні. Деякі землі продовжили цю пільгу ще на 6 місяців. Про це розповів Посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

Він закликав громадян України отримати спеціальний дозвіл на використання машини з українськими номерами за пільговою процедурою.

«За результатами нашого діалогу та прохань федеральне міністерство транспорту та цифровізації у березні звернулось до своїх колег по всіх німецьких землях щодо продовження дії особливого порядку ще на 6 місяців», – зазначив Макеєв.

Деякі з земель вже повідомили про відповідне позитивне рішення, згоду від інших ще очікують.

«Особливий порядок – це надання українським автомобілістам, перебувають у Німеччині за 24 параграфом, вибору між перереєстрацію на німецькі номери та отриманням спеціального дозволу на використання машини з українськими номерами за пільговою процедурою», – зазначив Посол України у Німеччині.

Якщо біженці не зроблять упродовж року від в’їзду ні того, ні іншого, то фактично порушуватимуть німецьку регуляцію, зауважив український дипломат.

«Тому наполегливо закликаю отримати спеціальний дозвіл. Тобто, маючи обов’язковий страховий поліс автоцивільної відповідальності, пройти техогляд за полегшеною процедурою, заповнити декларацію, що автомобіль не перебуватиме в Німеччині постійно, та з цими трьома документами отримати у реєстраційних органів дозвіл, який з правами й техпаспортом мати завжди з собою в машині. Це обов’язково», – зауважив Макеєв.

Через 6 місяців продовження особливих умов для українців більше не буде – про це посольству повідомили німецькі партнери. Перереєстрація на німецькі номери восени 2024 року стане обов’язковою. Урядовці розроблятимуть механізм, що робити з українськими номерами, як бути з українськими машинами на німецьких номерах в Україні, що відбуватиметься з автомобілями, які не пройдуть необхідний техогляд.

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