Чи повинен платник повідомляти податкову про отримання або знищення печатки: роз’яснення

Відповідно до нормативно-правових актів з питань оподаткування платник податків не зобов'язаний повідомляти контролюючі органи про отримання або знищення печатки.

Державна податкова служба роз’яснила, чи повинен платник податків повідомляти контролюючі органи про отримання або знищення печатки.

Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», який набрав чинності 30.10.2014, внесені зміни до низки кодексів та законів України, які спрямовані, зокрема на перехід до добровільності використання печаток суб’єктами господарювання приватного права.

Зокрема, відповідно до частини четвертої ст. 62 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами та доповненнями підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.

Особливості статусу громадянина як суб’єкта господарювання визначаються ст. 128 ГКУ, яка не містить вимог щодо обов’язкової наявності печатки у суб’єкта господарювання.

Нормативно-правові акти з питань оподаткування не передбачають обов’язку платника податків повідомляти контролюючі органи про отримання або знищення печатки.

Разом з цим, узагальнюючи норми Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (в тому числі п. 48.3 ст. 48 ПКУ) форми документів, які подаються до контролюючого органу (заяви, повідомлення, податкові декларації тощо), передбачають засвідчення підпису фізичної особи – підприємця або посадових осіб – юридичної особи печаткою за її наявності.

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