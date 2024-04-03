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Как оформить индивидуальный налоговый номер для ребенка

08:00, 3 апреля 2024
Учетные карточки №1ДР малолетних лиц (до 14 лет) подаются одним из родителей при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей
Как оформить индивидуальный налоговый номер для ребенка
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Главное управление Государственной налоговой службы в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе напомнило, как получить налоговый номер для малолетнего ребенка.

Для получения налогового номера одним из родителей (усыновителем, опекуном, попечителем) при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя), содержащего необходимые для регистрации реквизиты (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, место рождения, место жительства (при наличии), гражданство), подается Учетная карточка физического лица – налогоплательщика по форме № 1ДР малолетнего лица (до 14 лет).

Если в документе, удостоверяющем личность одного из родителей, отсутствует информация о задекларированном (зарегистрированном) месте жительства (нахождении) необходимо предъявить выписку из реестра территориального общества.

Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков малолетнего лица, в течение трех рабочих дней со дня обращения выдается одному из родителей (усыновителю, опекуну, попечителю) при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей ( усыновителя, опекуна, попечителя).

По желанию лица документ, удостоверяющий регистрацию в ГРФЛ, может быть выдан его представителю при наличии документа, удостоверяющего личность такого представителя, и документа, удостоверяющего личность доверителя, или его ксерокопии (с четким изображением), а также доверенности, заверенной в нотариальном порядка, на выдачу такого документа (по предъявлении возвращается) и его копии.

Форму № 1ДР и копии документов необходимых для регистрации в Государственном реестре можно предоставить в электронном виде с помощью сервиса «Электронный кабинет».

Кроме того, осуществить регистрацию ребенка в Государственном реестре можно в рамках проекта «єМалятко».

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