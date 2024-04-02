В Стамбуле вспыхнул пожар в развлекательном центре: погибли 29 человек

Во время реконструкции развлекательного центра произошел пожар, который унес жизни строителей.

Источник фото: Anadolu

В Стамбуле в развлекательном центре, который находился на стадии реконструкции, вспыхнул пожар. По данным турецкого информагентства Anadolu, в результате этого инцидента погибло 29 человек.

По словам губернатора Стамбула, здание, где возник пожар, находилось на этапе ремонта, и все погибшие были работниками строительной бригады.

Огонь охватил два этажа подземного помещения 16-этажного здания, которое в момент инцидента функционировало как развлекательный центр. Отмечается, что все погибшие работали на объекте. Еще один пострадавший с травмами находится в больнице.

Сейчас причина возникновения пожара остается неизвестной, инициировано расследование этого события. Для тушения пламени привлечено 31 единицу техники и 86 спасателей.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о начале расследования относительно причины пожара.

Источник видео: Anadolu Ajansı