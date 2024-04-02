Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет подписан Президентом.

Президент Владимир Зеленский 2 апреля подписал принятый парламентом закон №3127-IX об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Как известно, 30 мая 2023 года Верховная Рада приняла в целом закон об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет.

В соответствии с подписанным текстом в финальной редакции принятого закона предусмотрено в тексте Закона «О воинской обязанности и военной службе» цифры и слова «27-летнего возраста» заменить цифрами и словами «25-летнего возраста».

Законопроект был разработан Минобороны по инициативе Главнокомандующего Вооруженными Силами.

В начале июня Закон был направлен на подпись Президенту, однако он его достаточно долго не подписывал.

Ранее представитель Президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский отметил, что «мы это все просчитали и пришли к выводу, что это устаревшая советская калька, с другой стороны, формируются и новые резервные бригады, поэтому надо иметь возможность привлекать к военной службе по мобилизации тех людей, которые способны служить, уже имеющие определенный жизненный опыт и уже более эффективно могут быть обучены военному делу и служить в Вооруженных силах или других формированиях сектора безопасности и обороны».

Автор: Наталя Мамченко

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