Завершено слідство у справі судді з Одещини, затриманого за хабарництво

Закінчено досудове розслідування у справі судді з Одещини, якого підозрюють у закритті справ за хабар.

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Завершено слідство у справі стосовно судді одного з райсудів Одеської області, якого викрили на корупційному злочині, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з інформацією, отриманою 1 квітня 2024 року від Антикорупційного бюро України (НАБУ), досудове розслідування закінчено, а прокурорами САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Протягом цього часу детективи НАБУ встановили, що суддя отримав неправомірну вигоду у розмірі 4 тисяч доларів США за передачу своїм колегам коштів за ухвалення рішень про закриття справ про адміністративні правопорушення. Проте, він фактично не мав наміру передавати ці кошти і використав їх на власний розсуд.

Після викриття цих дій, суддя був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, визначених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. З метою запобігання можливому впливу на слідство, керівник САП направив клопотання до Вищої ради правосуддя щодо подальшого тимчасового відсторонення судді від виконання суддівських обов'язків.

Зазнається, що відповідно до Конституції України особа, яка звинувачується у вчиненні злочину, вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена у суді.

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