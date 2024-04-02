Практика судів
  1. В Україні

Завершено слідство у справі судді з Одещини, затриманого за хабарництво

18:45, 2 квітня 2024
Закінчено досудове розслідування у справі судді з Одещини, якого підозрюють у закритті справ за хабар.
Завершено слідство у справі судді з Одещини, затриманого за хабарництво
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Завершено слідство у справі стосовно судді одного з райсудів Одеської області, якого викрили на корупційному злочині, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з інформацією, отриманою 1 квітня 2024 року від Антикорупційного бюро України (НАБУ), досудове розслідування закінчено, а прокурорами САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Протягом цього часу детективи НАБУ встановили, що суддя отримав неправомірну вигоду у розмірі 4 тисяч доларів США за передачу своїм колегам коштів за ухвалення рішень про закриття справ про адміністративні правопорушення. Проте, він фактично не мав наміру передавати ці кошти і використав їх на власний розсуд.

Після викриття цих дій, суддя був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, визначених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. З метою запобігання можливому впливу на слідство, керівник САП направив клопотання до Вищої ради правосуддя щодо подальшого тимчасового відсторонення судді від виконання суддівських обов'язків.

Зазнається, що відповідно до Конституції України особа, яка звинувачується у вчиненні злочину, вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади дисциплінарних інспекторів завершиться у вересні 2024 року

У квітні конкурсна комісія здійснить процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі.

Обмежено придатні повинні пройти медичний огляд: Президент підписав закон

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Володимир Зеленський підписав закон про цифровізацію військового обліку і Електронний кабінет військовозобов’язаного

Реалізація нового закону дозволяє запровадити електронний військовий квиток, зібрати персональні дані військовозобов’язаних в систематизовані досьє і виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах.

Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років

Закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років підписаний Президентом.

Чому Президенту замість прокуратури доводиться розбиратися з безпідставним тиском на бізнес і журналістів

Керівництву Офісу Генпрокурора і СБУ потрібні рішення РНБО та публічні викриття, аби згадати, хто має розбиратися з безпідставним кримінальним переслідуванням бізнесу та журналістів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду