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Мужчине, который запустил салют в центре Киева, грозит до 5 лет заключения

10:24, 3 апреля 2024
Правоохранители установили личность нарушителя, который запустил салют на столичном Печерске.
Мужчине, который запустил салют в центре Киева, грозит до 5 лет заключения
Источник фото: kyiv.npu.gov.ua
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Правоохранительные органы установили личность нарушителя, который вечером 30 марта запустил салют в центре столицы. Мужчине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет, сообщает Национальная полиция Украины.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители наткнулись на видео запуска салюта в Печерском районе Киева. Полицейские оперативно реагировали на инцидент, зафиксировали информацию и направили следственно-оперативную группу на место происшествия.

После обследования места происшествия и осуществления розыскных мероприятий правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1983 года рождения, который ранее уже имел дело с правоохранительными органами. Во время допроса он объяснил, что запустил салют как проявление внимания к жене по случаю годовщины отношений.

Правоохранители Печерского управления полиции начали уголовное производство по факту хулиганства, как предусмотрено частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям этой статьи, виновнику может быть наложено ограничение свободы на срок до пяти лет.

Полиция напоминает, что использование пиротехники во время действия правового режима военного положения запрещено законодательством.

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