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Чоловіку, який запустив салют у центрі Києва, загрожує до 5 років ув’язнення

10:24, 3 квітня 2024
Правоохоронці встановили особу порушника, який запустив салют на столичному Печерську.
Чоловіку, який запустив салют у центрі Києва, загрожує до 5 років ув’язнення
Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua
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Правоохоронні органи встановили особу порушника, який увечері 30 березня запустив салют у центрі столиці. Чоловіку загрожує обмеження волі строком до п'яти років, повідомляє Національна поліція України.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на відео запуску салюту у Печерському районі Києва. Поліцейські оперативно реагували на інцидент, зафіксували інформацію та направили слідчо-оперативну групу на місце події.

Після обстеження місця події та здійснення розшукових заходів правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження, який раніше вже мав справу з правоохоронними органами. Під час допиту він пояснив, що запустив салют як прояв уваги до дружини з нагоди річниці стосунків.

Правоохоронці Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, як передбачено частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Згідно з санкціями цієї статті, винуватцю може бути накладено обмеження волі на строк до п'яти років.

Поліція нагадує, що використання піротехніки під час дії правового режиму воєнного стану заборонено законодавством.

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