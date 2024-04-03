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На должности судей ВАКС и АП ВАКС претендуют 238 кандидатов: интересные нюансы конкурса

08:15, 3 апреля 2024
На десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты претендуют 11 судей ВАКС и их помощники.
На должности судей ВАКС и АП ВАКС претендуют 238 кандидатов: интересные нюансы конкурса
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Высшая квалификационная комиссия судей 2 апреля 2024 года обнародовала информацию о количестве кандидатов на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС. 

Так, на 15 вакантных должностей судей ВАКС претендуют 153 кандидата, а на 10 должностей судей АП ВАКС – 85 кандидатов. В общей сложности документы для участия в конкурсе подали 238 кандидатов.

Это несколько меньше, чем во время первого конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС в 2018-2019 годах. 

В 2018 году конкурс был объявлен на 39 должностей судей ВАКС и АП ВАКС. Документы для участия в конкурсе тогда подали 342 кандидата, из которых 270 были допущены к экзаменам. На должности судей в апреле 2019 года было назначено 38 победителей конкурса (27 судей в ВАКС и 11 судей в АП ВАКС). 

Интересно, что 160 кандидатов подали документы до 15 марта, то есть до решения ВККС о продлении срока подачи документов для участия в конкурсе до 30 марта. Вместе с тем 78 кандидатов подали документы уже после продления срока. 

Впрочем, следует отметить, что ВККС в скором времени будет проведена процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе – квалификационному экзамену, следовательно, некоторое количество кандидатов еще отсеется из-за несоответствия квалификационным требованиям или неполноты посланных в Комиссию документов. 

Кандидаты из Высшего антикоррупционного суда

Конкурс на должности судей Апелляционной палаты ВАКС может превратиться в настоящую гонку между самими судьями ВАКС.

Так, на 10 вакантных должностей судей АП ВАКС претендуют сразу 11 ВАКС. Это судьи: 

Виталий Дубас

Наталья Мовчан

Татьяна Крикливая

Виталий Крикливый

Виктор Маслов

Оксана Олейник

Екатерина Сикора

Игорь Строгий

Елена Танасевич

Леся Федорак

Екатерина Широкая 

Кроме того, в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС примут участие и четверо помощников судей ВАКС: 

Андрей Юнусов – помощник председателя Апелляционной палаты ВАКС Александра Семенникова 

Оксана Стеблинская - помощник судьи ВАКС Виталия Дубаса 

Юрий Боднарук  - помощник судьи АП ВАКС Дмитрия Михайленко 

Олег Кимстачев – помощник судьи ВАКС Оксаны Олейник, в прошлом Олег Кимстачев – судья Уманского горрайонного суда Черкасской области 

Таким образом, впервые в истории судебной власти Украины может сложиться уникальная для судебной власти ситуация, когда помощники судей будут соперничать за должности судей АП ВАКС с судьями ВАКС

Судьи местных судов 

Также документы для участия в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС подали 116 судей судов первой инстанции. Абсолютное большинство из них – это судьи местных общих судов. Впрочем, документы также подали и несколько судей местных хозяйственных и окружных административных судов. 

Вместе с тем, обращает на себя внимание и то обстоятельство, что большое количество судей, подавших документы для участия в конкурсе (по меньшей мере 50 судей), являются судьями судов оказавшихся в оккупации или находящихся близко к зоне боевых действий – это территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Сумской и Херсонской областей. 

Также, обращает на себя внимание большое количество кандидатов, представляющих одни и те же суды. К примеру, в конкурсе планируют принять участие сразу 3 судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области и 3 судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области. 

Судьи судов апелляционной инстанции в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС не участвуют вообще. А судьи в отставке представлены только одним кандидатом. 

Адвокаты 

Документы для участия в конкурсе направили около 70 представителей адвокатского сообщества. К примеру, это известные столичные адвокаты Анна Надточиева, Александр Шадрин, Кирилл Легких, Тамила Алексик.

Автор: Вячеслав Хрипун

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