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Бронирование половины военнообязанных сотрудников при отсутствии долгов: концепцию представили бизнесу

21:21, 2 апреля 2024
В Раде обсуждают возможность бронирования до 50% военнообязанных сотрудников предприятий при условии уплаты военного сбора на каждого работника.
Бронирование половины военнообязанных сотрудников при отсутствии долгов: концепцию представили бизнесу
Источник фото: porady.org.ua
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В Верховной Раде Украины продолжается разработка новой модели бронирования работников, хотя комитет по вопросам национальной безопасности отклонил все правки на эту тему при рассмотрении законопроекта №10449 о мобилизации. Об этом пишет Европейская бизнес-ассоциация.

"Разработка концепции модели экономического бронирования происходит параллельно с работой над основным законопроектом о мобилизации", - говорится в сообщении. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха презентовал текущую версию модели бронирования в понедельник, 1 апреля.

Согласно предложениям, бизнес будет иметь возможность забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников. Условием бронирования является отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника. Для ФЛП будет действовать дополнительное требование - предоставление справки о наличии оборота в подтверждение реальной активности.

Процедура бронирования включает несколько этапов: уплата сбора, верификацию и обновление данных. Каждый забронированный получает специальный QR-код, подтверждающий его статус.

Модель экономического бронирования распространяется на всех наемных работников и ФЛП, кроме дефицитных военно-учетных специальностей. Она не дает права на выезд за границу.

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