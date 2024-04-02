Бронювання половини військовозобов'язаних співробітників за відсутності боргів: концепцію представили бізнесу

У Раді обговорюють можливість бронювання до 50% військовозобов'язаних співробітників підприємств за умови сплата військового збору на кожного працівника.

Джерело фото: porady.org.ua

У Верховній Раді України триває розробка нової моделі бронювання працівників, хоча комітет з питань національної безпеки відхилив усі правки на цю тему під час розгляду законопроєкту №10449 про мобілізацію. Про це пише Європейська бізнес-асоціація.

«Розробка концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію», – йдеться в повідомленні. Голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха презентував поточну версію моделі бронювання в понеділок, 1 квітня.

Згідно з пропозиціями, бізнес матиме можливість забронювати до 50% від військовозобов'язаних співробітників. Умовою бронювання є відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника. Для ФОП діятиме додаткова вимога - подання довідки про наявність обороту на підтвердження реальної активності.

Процедура бронювання включає кілька етапів: сплата збору, верифікацію та оновлення даних. Кожен заброньований отримує спеціальний QR-код, що підтверджує його статус.

Модель економічного бронювання розповсюджується на всіх найманих працівників та ФОП, крім дефіцитних військово-облікових спеціальностей. Вона не надає права на виїзд за кордон.

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