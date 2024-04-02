Байден та Сі Цзіньпін обговорили питання штучного інтелекту та безпеки

Джо Байден та Сі Цзіньпін обговорили двосторонні відносини між США і Китаєм під час телефонної розмови.

Джерело фото: Associated Press

Президент США Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін провели телефонну розмову у вівторок, під час якої обговорили різні аспекти відносин між двома країнами. Це перше пряме спілкування між лідерами після їхньої зустрічі в Каліфорнії в минулому році. Про це пише CBS News.

Під час розмови вони обговорили питання штучного інтелекту, боротьби з наркотиками та зміни клімату. За даними Білого дому, обговорення також стосувалося різних двосторонніх, регіональних і глобальних питань.

Високопоставлені посадовці США підкреслили важливість підтримки відкритих каналів зв'язку та відповідального управління відносинами за допомогою дипломатії на високому рівні та консультацій на робочому рівні.

Крім того, Байден у порушив тему «відносин Китаю з росією у сфері оборони» і «закликав Пекін використовувати вплив на КНДР! для стримування Пхеньяна.

Розмова між лідерами відбулася в контексті підготовки до поїздок в Китай чиновників США, зокрема, міністра фінансів Джанет Єллен та держсекретаря Ентоні Блінкена.

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