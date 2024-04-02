Байден и Си Цзиньпин обсудили вопросы искусственного интеллекта и безопасности

Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения между США и Китаем во время телефонного разговора.

Источник фото: Associated Press

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор во вторник, во время которого обсудили различные аспекты отношений между двумя странами. Это первое прямое общение между лидерами после их встречи в Калифорнии в прошлом году. Об этом пишет CBS News.

Во время разговора они обсудили вопросы искусственного интеллекта, борьбы с наркотиками и изменения климата. По данным Белого дома, обсуждение также касалось различных двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Высокопоставленные чиновники США подчеркнули важность поддержания открытых каналов связи и ответственного управления отношениями посредством дипломатии на высоком уровне и консультаций на рабочем уровне.

Кроме того, Байден в затронул тему "отношений Китая с россией в сфере обороны" и "призвал Пекин использовать влияние на КНДР! для сдерживания Пхеньяна.

Разговор между лидерами состоялся в контексте подготовки к поездкам в Китай чиновников США, в частности, министра финансов Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.