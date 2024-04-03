Лица, оказывающие безосновательное давление на бизнес и журналистов, уже записали свои имена в историю, но эта «история» закончится для них плохо

Должность – вещь временная. А история таких людей никогда не забывает.

Святослав Пограничный,

шеф-редактор «Судебно-юридической газеты»

23 апреля истекает срок моратория на проведение правоохранительными органами безосновательных обысков у предпринимателей, установленного решением СНБО, и других форм давления. Очевидно, некоторые лица, которые странным образом остаются до сих пор работать в правоохранительных органах, готовятся снова вернуться к своим старым «делам».

Впрочем, все испытания, которые прошла Украина за эти 10 лет, свидетельствуют, что продолжение старых схем ради личной наживы или расчистки бизнес-среды для конкурентов под «заказ» рано или поздно закончится для таких лиц громким разоблачением. Будет ли это журналистское расследование или результат работы антикоррупционных органов – неважно, ведь жить «по старой накатанной» уже не получится.

Общество и бизнес не смогут безропотно воспринимать попытки сделать их дураками при незаконном давлении на бизнес под «вывеской» уголовных производств, единственная цель которых – сбить с кого-то деньги или устранить кого-то с рынка. Поэтому, «дураками» в этом случае, скорее, те, кто все еще считает себя неприкосновенным и осуществляет незаконное преследование бизнеса из-за наличия определенной должности и статуса «правоохранителя».

Должность – вещь временная. А история таких людей никогда не забывает.

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