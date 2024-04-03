Особи, що чинять безпідставний тиск на бізнес та журналістів, вже записали свої імена в історію, але ця «історія» закінчиться для них погано

Посада – це річ тимчасова. А історія таких осіб ніколи не забуває.

Святослав Пограничний,

шеф-редактор «Судово-юридичної газети»

23 квітня збігає строк мораторію на проведення правоохоронними органами безпідставних обшуків у підприємців, встановленого рішенням РНБО, й інших форм тиску. Вочевидь, деякі особи, які дивним чином досі залишаються працювати у правоохоронних органах, готуються знову повернутися до своїх старих «справ».

Втім, усі випробування, які пройшла Україна за ці 10 років, свідчать, що продовження старих схем задля особистої наживи чи розчищення бізнес-середовища для конкурентів під «замовлення» рано чи пізно закінчиться для таких осіб гучним викриттям. Буде це журналістське розслідування чи результат роботи антикорупційних органів – неважливо, адже жити «по старій накатаній» вже не вийде.

Суспільство і бізнес не зможуть покірно сприймати спроби пошити їх у дурні при здійсненні незаконного тиску на бізнес під «вивіскою» кримінальних проваджень, єдина мета яких – збити з когось гроші чи усунути когось з ринку. Тож, «дурнями» у цьому випадку, скоріше, є ті, хто все ще вважає себе недоторканим і здійснює незаконне переслідування бізнесу через наявність певної посади і статусу «правоохоронця».

Посада – це річ тимчасова. А історія таких осіб ніколи не забуває.

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