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Бюро економічної безпеки оголосило конкурс на посади до центрального апарату

13:19, 1 квітня 2024
Документи БЕБ буде приймати всього 10 днів.
Бюро економічної безпеки оголосило конкурс на посади до центрального апарату
Джерело фото: ЗМІ
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Бюро економічної безпеки України оголосило конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання, у центральному апараті БЕБ України.

Документи Бюро прийматиме лише 10 днів – з 1 до 10 квітня.

Документи для участі у конкурсі чекають на адресу електронної пошти: [email protected] у сканованому вигляді у форматі PDF із обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект 10439-4 про «перезавантаження» Бюро економічної безпеки.

Як вказують автори, законопроектом пропонується за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК провести переформування складу та змісту вимог до діяльності конкурсної комісії з призначення Директора БЕБ.

«Зазначене дозволить забезпечити проведення нового прозорого конкурсу на зайняття посади керівника Бюро за переважної участі в конкурсній комісії міжнародних експертів», - зазначають депутати.

Умови проведення конкурсу:

  • старший інспектор з особливих доручень другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги (на правах Управління в складі Департаменту) Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.1.2.220)- посилання
  • старший інспектор з особливих доручень відділу методичного забезпечення Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.7.1.343)- посилання
  • старший інспектор з особливих доручень відділу методичного забезпечення Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.7.1.344) - посилання
  • старший інспектор з особливих доручень відділу методичного забезпечення Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.7.1.345) - посилання
  • старший інспектор з особливих доручень відділу нагляду за додержанням законодавства при розслідуванні кримінальних проваджень органами досудового розслідування Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.7.2.348) - посилання
  • старший інспектор з особливих доручень відділу документального забезпечення Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.8.352) - посилання

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