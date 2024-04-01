Ключове питання зараз в Європі – навіщо виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей – Ярослав Юрчишин

За словами голови Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, ключове питання зараз, яке дуже часто виникає в Європі – чому вони повинні виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей, і це проблема.

Партнери України з Європи наразі ставлять питання, навіщо виділяти зброю, якщо наша держава не може мобілізувати людей. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи Ярослав Юрчишин в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Ключове питання зараз, яке дуже часто виникає в Європі, таке – чому ми будемо виділяти зброю, коли вони людей не можуть мобілізувати? Це проблема» - зазначив Ярослав Юрчишин, коментуючи питання мобілізації і гарантії для військовозобов’язаних.

«Для цього хтось має взяти на себе відповідальність, бо тема вже іміджево провальна. Наприклад, виходить Зеленський і каже – ми переглядаємо підходи до мобілізації, ми зараз зупиняємо цей процес, я як головнокомандуючий прошу Міноборони, Генштаб, депутатський корпус, радників, міжнародних партнерів напрацювати цей законопроект таким, щоб він дав нам можливість мотивувати. Але тих, хто порушує закони, притягати по всій суворості. І я готовий «лідити» цей процес. Але ні, такого не буде.

Зараз, скоріше за все, це уже буде дискусія на рівні «як дотянути хоча б до якогось рішення цей законопроект». Якщо подивитися ті правки, які до нього понадавали, то там дуже багато і хороших. Наприклад, право людини служити в якійсь конкретній бригаді, якщо у неї є відношення до цієї бригади» - зазначив він.

На думку Ярослава Юрчишина, зараз в Україні «немає лідера мобілізації, процесу мобілізації. Це найбільш негативне явище, яке могло б бути».

«Добровольці, які пішли першими на фронт, як би це цинічно не звучало, закінчились. Багато хто поранений, багато хто загинув, багато хто воює вже стільки, що, в принципі, мав би мати шанс чи мала би мати шанс на відпочинок» - вказав він.

Нагадаємо, що поправки, які подав Ярослав Юрчишин до законопроекту 10449 про мобілізацію передбачають зокрема, встановити заборону обмежувати право на виїзд з України громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються на денній формі навчання в закладах вищої освіти за кордоном (поправка 501).

Як вказують автори, зокрема, і Ярослав Юрчишин, «знявши заборону на виїзд за кордон для цієї категорії громадян, Україна нічого не втратить (адже майже всі ці люди зараз і так перебувають за кордоном), натомість сприятиме їх інтеграції у суспільно-економічне життя України і збільшить шанси на їх повернення в Україну, що важливо з огляду на катастрофічну демографічну й економічну ситуацію в країні».

Окремо Ярослав Юрчишин з колегами пропонують виділити студентів, які навчаються в США, Канаді та ЄС (але не, скажімо, в країнах Азії, Африки, Латинської Америки). Так, у коментарях до поправки №1974 вони зазначають, що «українці, що навчаються в університетах країн ЄС та інших країн Західної Європи, а також США і Канади, повинні отримати відстрочку від мобілізації на рівні зі студентами, що навчаються в українських вишах. З одного боку навряд чи реально мобілізувати значне число українських студентів зарубіжних університетів. З іншого боку, відсутність дискримінації і рівність у праві на відстрочку від мобілізації зі студентами українських вишів зміцнить зв’язки цих людей з Україною і збільшить шанси на їх повернення з в Україну з багажем знань і дипломами західних університетів. І навпаки, позбавлення українських студентів західних вишів відстрочки від призову під час мобілізації викличе відчуження значного числа цих людей від України, особливо в умовах конкурентної боротьби різних держав за молодих людей з якісною освітою».

Відповідно ці депутати пропонують зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» доповнити словами «включаючи студентів, аспірантів та докторантів, що здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання в країнах Європейського Союзу, Великій Британії, Канаді, Норвегії, США, Швейцарії)».

Також ці народні депутати у своїх поправках вирішили потурбуватися про те, щоб чоловіків, які виїхали за кордон, взагалі не ставили на військовий облік.

Так, поправкою №3509 народні депутати пропонують виключити схвалену в першому читанні редакцію змін до статті 36 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

«Запровадження такого обліку не принесе практичної користі. Натомість створить проблеми для громадян України за кордоном, у т. ч. для тих, які давно проживають за межами України, а також для дітей, які виїхали, рятуючись від війни, і яким під час проживання за кордоном виповнюється 18 років, - власна держава оголосить їх правопорушниками через те, що вони не перебувають на військовому обліку. Практичним наслідком таких законодавчих змін стане посилення відчуження багатьох українців за кордоном від України, зменшення частки людей, які бажають повернутися в Україну з усіма політичними, економічними і демографічними наслідками для держави», - зазначають вони.

Натомість поправкою 3510 пропонується залишити формулювання Закону про мобілізацію в частині особливостей ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, в чинній редакції, зокрема, що військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

Народні депутати вважають, що обмеження в отриманні консульських послуг для чоловіків, які виїхали за кордон і не стали там на військовий облік, призведе до зниження рівня залученості українців за кордоном до суспільних дій на захист інтересів України і як наслідок – зниження рівня міжнародної підтримки.

Також нагадаємо, що у виданні The Economist нещодавно вийшла стаття, в якій йдеться про те, що Україні потрібно терміново потрібно мобілізувати більше військ.

В свою чергу, на одному з нещодавніх брифінгів, на питання іноземного журналіста, який назвав «невиправданим» затягування із законопроектом про мобілізацію, і підкреслив, що є необхідність у мобілізації більшої кількості українців, член Комітету ВР з нацбезпеки, представник Президента у парламенті Федір Веніславський зауважив, що питання збільшення особового складу краще адресувати до урядів тих країн, які Україні в перші місяці війни не надавали вкрай необхідного озброєння, починаючи від гармат, артилерії, систем залпового вогню, танків тощо.

«Я був у складі нашої делегації у США і розмовляв з представниками ВПК і з представниками політичної влади, з конгресменами. Одні з них прямо говорять, інші завуальовано, але те ж саме – влада США не зацікавлена в ескалації конфлікту.

У мене питання дуже просте: яка ескалація конфлікту може бути більшою, ніж зараз ми маємо?

Тому питання не лише у забезпечення максимальною кількістю живої сили, питання у забезпеченні видами озброєння, які мають в своєму арсеналі західні країни, і які їх не надають Україні. І останній приклад це Німеччина, де федеральний канцлер всупереч рішенню парламенту гальмує надання Україні далекобійних ракет. Тому це комплексне питання. Я, як політик, не готовий сказати, що ми готові посилати на передню лінію фронту максимальну кількість людей в той час, коли ми відстоюємо ті цінності, які поєднують весь західний світ», - підкреслив Федір Веніславський.

Автор: Наталя Мамченко

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