Ключевой вопрос сейчас в Европе – зачем выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей – Ярослав Юрчишин

По словам председателя Комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, ключевой вопрос сейчас, который очень часто возникает в Европе – почему они должны выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей, и это проблема.

Партнеры Украины из Европы сейчас задают вопрос, зачем выделять оружие, если наше государство не может мобилизовать людей. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы Ярослав Юрчишин в интервью «РБК-Украина».

«Ключевой вопрос сейчас, очень часто возникающий в Европе, таков – почему мы будем выделять оружие, когда они людей не могут мобилизовать? Это проблема», - отметил Ярослав Юрчишин, комментируя вопросы мобилизации и гарантии для военнообязанных.

«Для этого кто-то должен взять на себя ответственность, потому что тема уже имиджево провальна. К примеру, выходит Зеленский и говорит – мы пересматриваем подходы к мобилизации, мы сейчас останавливаем этот процесс, я как главнокомандующий прошу Минобороны, Генштаб, депутатский корпус, советников, международных партнеров наработать этот законопроект таким, чтобы он дал нам возможность мотивировать. Но тех, кто нарушает законы, привлекать по всей строгости. И я готов «лидить» этот процесс. Но нет, этого не будет.

Сейчас, скорее всего, это будет дискуссия на уровне «как дотянуть хотя бы до какого-то решения этот законопроект». Если посмотреть те правки, которые ему подавали, то там очень много и хороших. Например, право человека служить в какой-то конкретной бригаде, если у него есть отношение к этой бригаде», - отметил он.

По мнению Ярослава Юрчишина, сейчас «в Украине нет лидера мобилизации, процесса мобилизации. Это самое негативное явление, которое могло бы быть».

«Добровольцы, которые пошли первыми на фронт, как бы цинично это ни звучало, закончились. Многие ранены, многие погибли, многие воюют уже столько, что, в принципе, должны иметь шанс или должны иметь шанс на отдых» - указал он.

Напомним, что поправки, которые подал Ярослав Юрчишин к законопроекту 10449 о мобилизации, предусматривают в частности, установить запрет ограничивать право на выезд из Украины граждан, на законных основаниях проживающих или обучающихся на дневной форме обучения в высших учебных заведениях (поправка 501).

Как указывают авторы, в частности, и Ярослав Юрчишин, «сняв запрет на выезд за границу для этой категории граждан, Украина ничего не потеряет (ведь почти все эти люди сейчас и так находятся за границей), при этом будет способствовать их интеграции в общественно-экономическую жизнь Украины и увеличит шансы на их возвращение в Украину, что важно, учитывая катастрофическую демографическую и экономическую ситуацию в стране».

Отдельно Ярослав Юрчишин с коллегами предлагают выделить студентов, обучающихся в США, Канаде и ЕС (но не, скажем, в странах Азии, Африки, Латинской Америки). Так, в комментариях к поправке №1974 они отмечают, что «украинцы, обучающиеся в университетах стран ЕС и других стран Западной Европы, а также США и Канады должны получить отсрочку от мобилизации на уровне со студентами, которые учатся в украинских вузах. С одной стороны, вряд ли реально мобилизовать значительное число украинских студентов зарубежных университетов. С другой стороны, отсутствие дискриминации и равенство в праве на отсрочку от мобилизации со студентами украинских вузов укрепит связи этих людей с Украиной и увеличит шансы на их возвращение в Украину с багажом знаний и дипломами западных университетов. И наоборот, избавление украинских студентов западных вузов отсрочки от призыва во время мобилизации вызовет отчуждение значительного числа этих людей от Украины, особенно в условиях конкурентной борьбы разных государств за молодых людей с качественным образованием».

Соответственно, эти депутаты предлагают изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» дополнить словами «включая студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование по дневной или дуальной форме обучения в странах Европейского Союза, Великобритании, Канаде, Норвегии, США, Швейцарии )».

Также эти народные депутаты в своих поправках решили позаботиться о том, чтобы выехавших за границу мужчин вообще не ставили на военный учет.

Так, поправкой №3509 народные депутаты предлагают исключить одобренную в первом чтении редакцию изменений в статью 36 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

«Введение такого учета не принесет практическую пользу. Вместо этого создаст проблемы для граждан Украины за границей, в т. ч. для давно проживающих за пределами Украины, а также для детей, выехавших, спасаясь от войны, и которым во время проживания за границей исполняется 18 лет, - собственное государство объявит их правонарушителям и потому, что они не состоят на военном учете. Практическим следствием таких законодательных изменений станет усиление отчуждения многих украинцев за рубежом от Украины, уменьшение доли людей, желающих вернуться в Украину со всеми политическими, экономическими и демографическими последствиями для государства», - отмечают они.

Поправкой 3510 предлагается оставить формулировку Закона о мобилизации в части особенностей ведения военного учета граждан Украины, которые постоянно или временно находятся за границей, в действующей редакции, в частности, что военный учет граждан Украины, постоянно проживающих за границей, не ведется.

Народные депутаты считают, что ограничение в получении консульских услуг для мужчин, выехавших за границу и не вставших там на военный учет, приведет к снижению уровня вовлеченности украинцев за рубежом к общественным действиям в защиту интересов Украины и как следствие – снижение уровня международной поддержки.

Также напомним, что в издании The Economist недавно вышла статья, в которой говорится, что Украине нужно срочно нужно мобилизовать больше людей в войско.

В свою очередь, на одном из недавних брифингов, на вопрос иностранного журналиста, который назвал «неоправданным» затягивание с законопроектом о мобилизации, подчеркнул, что необходимость в мобилизации большего количества украинцев, член Комитета ВР по нацбезопасности, представитель Президента в парламенте Федор Вениславский отметил, что вопрос увеличения личного состава лучше адресовать правительствам тех стран, которые Украине в первые месяцы войны не предоставляли крайне необходимого вооружения, начиная от пушек, артиллерии, систем залпового огня, танков и т.д.

«Я был в составе нашей делегации в США и разговаривал с представителями ВПК и представителями политической власти, с конгрессменами. Одни из них прямо говорят, другие завуалировано, но то же самое – власти США не заинтересованы в эскалации конфликта.

У меня вопрос очень простой: какая эскалация конфликта может быть больше, чем сейчас мы имеем?

Поэтому вопрос не только в обеспечении максимальным количеством живой силы, в обеспечении видами вооружения, которые имеют в своем арсенале западные страны, и которые их не предоставляют Украине. И последний пример – это Германия, где федеральный канцлер вопреки решению парламента тормозит предоставление Украине дальнобойных ракет. Потому это комплексный вопрос. Я как политик не готов сказать, что мы готовы посылать на переднюю линию фронта максимальное количество людей в то время, когда мы отстаиваем те ценности, которые объединяют весь западный мир», - подчеркнул Федор Вениславский.

Автор: Наталья Мамченко

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