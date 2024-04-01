Что такое протокол судебного заседания: напоминание суда

В судебном заседании секретарь судебного заседания обеспечивает ведение протокола, где отражается ход судебного разбирательства дела в судебном заседании.

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Черкасский апелляционный суд напоминает, что это протокол судебного заседания.

Протокол судебного заседания – письменная форма фиксации судебного процесса и отдельных процессуальных действий. В судебном заседании секретарь судебного заседания обеспечивает ведение протокола, где отражается ход судебного разбирательства дела в судебном заседании.

Його ведення є невід'ємною частиною судового процесу, адже він забезпечує:

гласність: будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з тим, як проходило судове засідання.

законність: протокол слугує джерелом інформації для перегляду справи апеляційним та касаційним судами.

справедливість: протокол фіксує всі заяви, клопотання, дослідження доказів та виступи учасників процесу, що дає можливість оцінити неупередженість суду.

У протоколі судового засідання зазначаються такі відомості:

рік, місяць, число і місце судового засідання;

найменування суду, який розглядає справу, прізвища та ініціали судді, секретаря судового засідання;

справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших учасників справи;

порядковий номер вчинення процесуальної дії;

назва процесуальної дії;

час вчинення процесуальної дії;

ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати;

інші відомості.

Ведення протоколу:

Секретар судового засідання: веде запис ходу судового засідання та після його закінчення оформлює протокол.

Підпис: протокол підписується секретарем судового засідання та суддею, який головував у судовому засіданні.

Строки: протокол ведеться невідкладно, але не пізніше наступного дня після судового засідання і приєднується до справи.

Технічні засоби:

Фіксування: запис судового засідання може здійснюватися технічними засобами (аудіо- та відеозапис).

Єдина судова інформаційно-комунікаційна система (ЄСІКС): у цьому випадку протокол створюється автоматично.

Важливість протоколу:

Оскарження: учасники процесу мають право оскаржити протокол, якщо вважають, що він не відповідає дійсності.

Доказове значення: протокол може використовуватися як доказ у суді.

Протокол судового засідання є важливим інструментом, який забезпечує законність, прозорість та справедливість судового процесу.

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