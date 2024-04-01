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Что такое протокол судебного заседания: напоминание суда

20:57, 1 апреля 2024
В судебном заседании секретарь судебного заседания обеспечивает ведение протокола, где отражается ход судебного разбирательства дела в судебном заседании.
Что такое протокол судебного заседания: напоминание суда
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Черкасский апелляционный суд напоминает, что это протокол судебного заседания.

Протокол судебного заседания – письменная форма фиксации судебного процесса и отдельных процессуальных действий. В судебном заседании секретарь судебного заседания обеспечивает ведение протокола, где отражается ход судебного разбирательства дела в судебном заседании.

Його ведення є невід'ємною частиною судового процесу, адже він забезпечує:

  • гласність: будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з тим, як проходило судове засідання.
  • законність: протокол слугує джерелом інформації для перегляду справи апеляційним та касаційним судами.
  • справедливість: протокол фіксує всі заяви, клопотання, дослідження доказів та виступи учасників процесу, що дає можливість оцінити неупередженість суду.

У протоколі судового засідання зазначаються такі відомості:

  • рік, місяць, число і місце судового засідання;
  • найменування суду, який розглядає справу, прізвища та ініціали судді, секретаря судового засідання;
  • справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших учасників справи;
  • порядковий номер вчинення процесуальної дії;
  • назва процесуальної дії;
  • час вчинення процесуальної дії;
  • ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати;
  • інші відомості.

Ведення протоколу:

  • Секретар судового засідання: веде запис ходу судового засідання та після його закінчення оформлює протокол.
  • Підпис: протокол підписується секретарем судового засідання та суддею, який головував у судовому засіданні.
  • Строки: протокол ведеться невідкладно, але не пізніше наступного дня після судового засідання і приєднується до справи.

Технічні засоби:

  • Фіксування: запис судового засідання може здійснюватися технічними засобами (аудіо- та відеозапис).
  • Єдина судова інформаційно-комунікаційна система (ЄСІКС): у цьому випадку протокол створюється автоматично.

Важливість протоколу:

  • Оскарження: учасники процесу мають право оскаржити протокол, якщо вважають, що він не відповідає дійсності.
  • Доказове значення: протокол може використовуватися як доказ у суді.

Протокол судового засідання є важливим інструментом, який забезпечує законність, прозорість та справедливість судового процесу.

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