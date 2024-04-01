В Киеве на некоторых участках дорог затруднено движение транспорта: назвали улицы

Движение транспорта затруднено в связи с проведением ремонтных работ.

Патрульная полиция Киева сообщила, что в связи с проведением ремонтных работ на Харьковском шоссе движение транспорта затруднено от Дарницкой площади до улицы Тепловозной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники дорожного движения призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута поездки.

Ранее сообщалось, что в Киеве на некоторых участках дорог увеличили разрешенную скорость движения до 80 км/ч.

Напомним, до середины апреля в Киеве ограничили движение транспорта на улице Богатырской.

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