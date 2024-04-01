У Києві на деяких ділянках доріг ускладнений рух транспорту: назвали вулиці

Рух транспорту ускладнений у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Патрульна поліція Києва повідомила, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на Харківському шосе, рух транспорту ускладнений від Дарницької площі до вулиці Тепловозної. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Учасників дорожнього руху закликали враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Наразі невідомо, скільки часу проводитимуться ремонтні роботи.

Раніше ми писали, що у Києві на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху до 80 км/год.

Нагадаємо, до середини квітня у Києві обмежили рух транспорту на вулиці Богатирській.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.