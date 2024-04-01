Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

У Києві на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху до 80 км/год: список

09:12, 1 квітня 2024
У Києві з 1 квітня змінився швидкісний режим на деяких дорогах.
У Києві на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху до 80 км/год: список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва збільшена дозволена швидкість руху транспортних засобів. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Згідно з рішенням Київської міської ради визначено перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 01.04 до 01.11 до 80 км/год:

  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);
  • просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);
  • автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

«Нагадую, що швидкісний режим руху в столиці на інших ділянках доріг становить 50 км/год», — наголосив Білошицький.

У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З оподаткуванням криптовалюти в Україні розберуться до кінця грудня 2024 року – Меморандум з МВФ

Питання прийняття законодавства задля врегулювання віртуальних активів перебуватиме на контролі у Нацбанку та НКЦПФР за технічної допомоги МВФ.

Найкращі представники юридичної спільноти вже не прагнуть працювати суддями – ВККС

У ВККС вважають, що розмір суддівської винагороди судді першої інстанції вже не приваблює потенційних кандидатів на посади суддів.

Реформа оплати праці та відновлення конкурсів – що для держслужбовців передбачає план Ukraine Facility

Кабмін передав Європейській комісії План Ukraine Facility, де описані подальші кроки щодо реформи державної служби.

Закрити кримінальне провадження на підставі закінчення строку досудового розслідування можна на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату – Верховний Суд

КПК не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження на підставі закінченням строку досудового розслідування  на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату.

Національна стратегія доходів як база податкової реформи та план дій на випадок негативного сценарію – які кроки передбачає Меморандум з МВФ

Меморандум пропонує зосередитися на усуненні перешкод для мобілізації доходів, зокрема, скасуванні «надто щедрих» спрощених режимів оподаткування, введення більш прогресивного податку на доходи фізичних осіб та інших кроках реалізації Національної стратегії доходів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва