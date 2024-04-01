1 квітня: яке сьогодні свято та головні події

1 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день птахів та День сміху.

Фото: historic-uk.com

У понеділок, 1 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день птахів (День орнітолога). Екологічне та професійне свято, дату якого обрали за днем підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів 1902 року. Усі охочі цього дня розвішують годівниці та будиночки для птахів, зустрічають тих пернатих, які повертаються додому з вирію. А ще — вітають орнітологів з їхнім професійним святом.

Також 1 квітня День сміху. Це позитивне, жартівливе та веселе весняне свято, особливістю якого є дотепні розіграші. Цього дня люди намагаються проявляти максимум творчих здібностей, адже розіграш повинен бути не лише смішним, але й неочікуваним. Хоча свято є неофіційним, воно дуже популярне в багатьох країнах світу.

А ще 1 квітня Міжнародний день веселощів на роботі. Подія була створена 1996 року з метою залучення суспільства до згуртування зі своїми колегами, виховання на робочому місці дружніх відносин, сприяння розвитку творчих здібностей.

1 квітня святкують Міжнародний день їстівної книги. Свято було започатковане за ініціативою Беатріс Корон та Джудіт Хоффберг 2000 року. Цього дня всі прихильники книг збираються разом, влаштовують різноманітні конкурси, створюють «їстівні» книги, а потім разом ними насолоджуються.

Також 1 квітня День обізнаності про вовчак. Щорічна подія, яка має важливе значення, адже вона підвищує обізнанність про серйозне хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає у світі мільйони людей.

Яке сьогодні церковне свято

1 квітня в церковному календарі – день пам’яті Марії Єгипетської. Народилася вона в Єгипті в середині V століття. У віці 12 років Марія вирішила залишити батьківську домівку і вирушити до Олександрії. Вела там блудливе життя, але покаялася і прийшла до Бога. Якось на вході до храму дівчина зрозуміла, що її спосіб життя неправильний. Відтоді провела 50 років в пустелі на самоті, де молилася за відпущення гріхів.

Календар важливих подій за 1 квітня:

527 рік — початок правління римського імператора Юстиніана І;

1579 рік — Стефан Баторій засновує перший у Балтії Віленський університет;

1889 рік — у Чикаго з'являється в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн;

1890 рік — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримує у США патент на перший тролейбус;

1906 рік — підписують міжнародну конвенцію з охорони птахів;

1917 рік — у Києві відбувається Свято Свободи — одна з найбільших національних маніфестацій в історії України;

1918 рік — сформовуються Королівські повітряні сили Великої Британії;

1919 рік — Асканію-Нову оголошують народним заповідним парком;

1924 рік — Адольфа Гітлера засуджують на п'ять років неволі за Пивний путч;

1933 рік — нацисти організовують бойкот єврейських підприємств у відплату за «змову євреїв усього світу проти Німеччини»;

1937 рік — Бірму відокремлюють від Індії;

1939 рік — після капітуляції останніх республіканських сил генерал Франко проголошує перемогу в Громадянській війні в Іспанії;

1946 рік — Сінгапур стає британською коронною колонією; утворено Малайський Союз;

1976 рік — Стів Джобс та Стів Возняк засновують компанію Apple;

1979 рік — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголошує Іран ісламською республікою;

2001 рік — Нідерланди легалізовують одностатеві шлюби;

2002 рік — Нідерланди легалізовують евтаназію;

2009 рік — Албанія і Хорватія приєднуються до НАТО;

2016 рік — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана «4-денна війна»;

2022 рік — Київська область була повністю звільнена від російський окупантів.

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