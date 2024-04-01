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1 апреля: какой сегодня праздник и главные события

08:54, 1 апреля 2024
1 апреля в Украине и мире отмечают Международный день птиц и День смеха.
1 апреля: какой сегодня праздник и главные события
Фото: historic-uk.com
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В понедельник, 1 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 апреля в Украине и мире отмечают Международный день птиц (День орнитолога). Экологический и профессиональный праздник, дата которого была выбрана по дню подписания Международной конвенции по охране птиц 1902 года. Все желающие в этот день развешивают кормушки и домики для птиц, встречают тех пернатых, которые возвращаются домой из теплых краев. А еще поздравляют орнитологов с их профессиональным праздником.

Также 1 апреля День смеха. Это положительный, шутливый и веселый весенний праздник, особенностью которого являются остроумные розыгрыши. В этот день люди стараются проявлять максимум творческих способностей, ведь розыгрыш должен быть не только смешным, но и неожиданным. Хотя праздник неофициальный, он очень популярен во многих странах мира.

А еще 1 апреля – Международный день веселья на работе. Событие было создано в 1996 году с целью привлечения общества в сплочение со своими коллегами, воспитание на рабочем месте дружеских отношений, содействие развитию творческих способностей.

1 апреля празднуют Международный день съедобной книги. Праздник был начат по инициативе Беатрис Корон и Джудит Хоффберг в 2000 году. В этот день все поклонники книг собираются вместе, устраивают разнообразные конкурсы, создают «съедобные» книги, а затем вместе ими наслаждаются.

Также 1 апреля День осведомленности о волчанке. Ежегодное событие, имеющее важное значение, ведь оно повышает осведомленность о серьезном хроническом аутоиммунном заболевании, поражающем в мире миллионы людей.

Какой сегодня церковный праздник

1 апреля в церковном календаре – день памяти Марии Египетской. Родилась она в Египте в середине V века. В возрасте 12 лет Мария решила покинуть родительский дом и отправиться в Александрию. Вела там блудливую жизнь, но покаялась и пришла к Богу. Как-то на входе в храм девушка поняла, что ее образ жизни неверен. С тех пор провела 50 лет в пустыне в одиночестве, где молилась о отпущении грехов.

Календарь важных событий за 1 апреля:

527 год – начало правления римского императора Юстиниана I;

1579 год — Стефан Баторий основывает первый в Балтии Виленский университет;

1889 год – в Чикаго появляется в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн;

1890 год – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получает в США патент на первый троллейбус;

1906 год — подписывают международную конвенцию по охране птиц;

1917 год — в Киеве проходит Праздник Свободы — одна из крупнейших национальных манифестаций в истории Украины;

1918 год – сформировываются Королевские воздушные силы Великобритании;

1919 год — Асканию-Нову объявляют народным заповедным парком;

1924 год — Адольфа Гитлера осуждают на пять лет неволи за Пивной путч;

1933 год — нацисты организуют бойкот еврейских предприятий в отместку за «сговор евреев всего мира против Германии»;

1937 год – Бирму отделяют от Индии;

1939 год – после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозглашает победу в Гражданской войне в Испании;

1946 год – Сингапур становится британской коронной колонией; образован Малайский Союз;

1976 год — Стив Джобс и Стив Возняк основывают компанию Apple;

1979 год – по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозглашает Иран исламской республикой;

2001 год — Нидерланды легализуют однополые браки;

2002 год — Нидерланды легализуют эвтаназию;

2009 год – Албания и Хорватия присоединяются к НАТО;

2016 год — наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая «4-дневная война»;

2022 год — Киевская область была полностью освобождена от российских окупантов.

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