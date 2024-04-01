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Майк Джонсон ищет пути решения вопроса о выделении помощи Украине, — конгрессмен-республиканец

08:18, 1 апреля 2024
Мэтт Гейтс считает, что Майк Джонсон прокладывает лучший путь в вопросе помощи Украине.
Майк Джонсон ищет пути решения вопроса о выделении помощи Украине, — конгрессмен-республиканец
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Конгрессмен-республиканец Мэтт Гейтс заявил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ищет оптимальные варианты решения вопроса выделения финансовой помощи Украине, передает CNN.

По словам Гейца, он дал спикеру несколько советов и им нужно стать в «боевую позицию».

«И я был очень доволен тем, как спикер воспринял этот совет. Спикер хочет увеличить перечень побед республиканцев в Палате представителей, и нам следует начать это делать. Я рад, что спикер не вернулся к дополнительной помощи Украине, и думаю, он прокладывает лучший путь в этом вопросе, пока мы разговариваем», - заявил Гейтс.

По данным CNN, люди, которые общались со спикером в последние дни, говорят, что он, осознавая угрозу отставки из-за финансирования Украины, в течение двухнедельных пасхальных каникул работал с ключевыми помощниками, чтобы наметить курс своей стратегии по этому вопросу.

В то же время, демократы дали понять, что помогут Джонсону сохранить свою должность, если он продвинет законопроект относительно Украины, который они обязательно поддержат.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине. 

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