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Майк Джонсон пообещал поставить на голосование помощь Украине после пасхальных каникул — глава комитета Конгресса США

21:40, 31 марта 2024
Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул уже 9 апреля.
Майк Джонсон пообещал поставить на голосование помощь Украине после пасхальных каникул — глава комитета Конгресса США
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал задать вопрос финансирования помощи Украине. Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, передает ABC News.

Отмечается, что это произойдет по возвращении Конгресса по пасхальным каникулам.

«Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, финансируемые федеральным правительством, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы возложим законопроект на стол президента», - отметил Тернер.

Конгрессмен добавил, что спикер Джонсон дал понять, что он поддерживает Украину как непосредственно Президенту Владимиру Зеленскому, так и публично.

«Он публично сделал эти заявления, а также генсекретарю НАТО», - добавил глава комитета по разведке.

Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул уже 9 апреля. Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы с 22 апреля.

«Конечно, это моя надежда. Президент Зеленский ясно дал понять спикеру Джонсону, что мы находимся в критической точке. Директор ЦРУ и министр обороны все четко дали понять, что мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральное состояние воюющих украинцев, но и на их способность воевать. Путин знает это. Очевидно, мы не можем позволить Путину победить», – подчеркнул он.

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