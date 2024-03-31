Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні після великодніх канікул, — глава комітету Конгресу США

Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні. Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, передає ABC News.

Зазначається, що це відбудеться після повернення Конгресу з великодніх канікул.

«Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента», - зазначив Тернер.

Конгресмен додав, що спікер Джонсон дав зрозуміти, що він підтримує Україну, як безпосередньо Президенту Володимиру Зеленському, так і публічно.

«Він публічно зробив ці заяви, а також генсекретарю НАТО», - додав глава комітету з розвідки.

Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

«Звісно, ​​це моя надія. Президент Зеленський ясно дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Директор ЦРУ та міністр оборони, всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний стан українців, які воюють, але й на їх здатність воювати. Путін це знає. Очевидно, ми не можемо дозволити Путіну перемогти», - наголосив він.

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