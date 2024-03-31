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У Канаді планують зробити безкоштовними контрацептиви для жінок

21:45, 31 березня 2024
Уряд зазначає, що фінансові витрати на контрацептиви та ліки для хворих на цукровий діабет є однією з найбільших перешкод для покращення доступності медицини в країні.
У Канаді планують зробити безкоштовними контрацептиви для жінок
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У Канаді планують забезпечити безкоштовний доступ громадян до ліків від діабету, а також до контрацептивів для всіх жінок репродуктивного віку. Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Уряд зазначає, що фінансові витрати на контрацептиви та ліки для хворих на цукровий діабет є однією з найбільших перешкод для покращення доступності медицини в країні. Однак ця ініціатива, яка стане частиною майбутнього бюджету на 2024 рік, має відкрити доступ до більшості рецептурних контрацептивів і ліків від діабету.

Це означає, що кожна з понад 9 мільйонів жінок, які проживають у Канаді, матиме можливість вибрати протизаплідний засіб, що найкраще їй підходить. — незалежно від доходів. Крім того, за цим законом понад 3,7 мільйона канадців отримають право на безкоштовний інсулін.

«Жінки повинні мати можливість вільно обирати контрацептиви, які їм потрібні, незважаючи на їхню вартість. Тому ми робимо контрацептиви безкоштовними», — наголосив премʼєр-міністр Джастін Трюдо.

Заступниця міністра охорони здоров’я Яара Сакс наголосила, що країна дбає про те, щоб жінки мали свободу планувати своє майбутнє і вибирати, коли вони хочуть створити сім’ю». Вона каже, що канадійці «ніколи не повинні вибирати між своїм здоров’ям і оплатою рахунків». Бюджет уряду Канади на 2024 рік хочуть подати на розгляд Нижньої палати парламенту 16 квітня.

В уряді також порахували вартість контрацептивів на одну пацієнтку щороку.

Так, на пероральні протизаплідні таблетки для однієї пацієнтки потрібно близько $222, а на гормональні внутрішньоматкові спіралі — приблизно $370. Одна пігулка екстренної контрацепції в Канаді коштує близько $22.

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