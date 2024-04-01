На який строк надають лікарняний для догляду за повнолітнім членом сім’ї: відповідь ПФУ

Лікарняний для догляду за повнолітнім членом сім’ї надають не більш як на три календарні дні, проте є винятки.

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області роз’яснило, на який термін може надаватися лікарняний для догляду за повнолітнім членом сім’ї.

Допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим повнолітнім членом сім’ї (старше 14 років) надають з першого дня непрацездатності, але не більш як на 3 календарні дні (к. дн).

У виняткових випадках — з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин — термін лікарняного можуть продовжити не більш як на 7 к. дн.

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