На какой срок предоставляют больничный по уходу за совершеннолетним членом семьи: ответ ПФУ

Больничный для ухода за совершеннолетним членом семьи предоставляют не более трех календарных дней, однако есть исключения.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, на какой срок может предоставляться больничный по уходу за совершеннолетним членом семьи.

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным совершеннолетним членом семьи (старше 14 лет) оказывают с первого дня нетрудоспособности, но не более чем на 3 календарных дня (к. дн).

В исключительных случаях - с учетом тяжести болезни члена семьи и бытовых обстоятельств срок больничного могут продлить не более чем на 7 к. дн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.