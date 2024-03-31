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В рф официально обвинили Украину в теракте в «Крокус Сити»

19:56, 31 марта 2024
Отдельно рф требует ареста главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
В рф официально обвинили Украину в теракте в «Крокус Сити»
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В россии официально обвинили Украину в теракте в «Крокус сити». Заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны-оккупанта.

Там утверждают, что стрельба в Крокус Сити Холле — это не первая террористическая атака против рф за последнее время, а следы всех этих преступлений якобы ведут в Украину.

рф требует от Украины «прекратить любую поддержку террористической деятельности и выплатить компенсации пострадавшим».

Отдельно рф требует ареста главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, который, по словам россиян, «цинично признал 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, раскрывшего детали организации других терактов в рф».

Напомним, в ГУР отреагировали на заявление фсб, что подозреваемые в стрельбе в «Крокус Сити Холл» якобы хотели бежать в Украину.

Кроме того, в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

Добавим, в Офисе Президента заявили, что попытки рф подключить Украину к теракту - абсолютно несостоятельны.

 

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