Незаконно переправляли мужчин за границу: будут судить жителей Ровенщины и Буковины

Цена «вопроса» колебалась от 3000 до 6000 евро с человека.

Жителей Ровенщины и Буковины будут судить за незаконную переправку мужчин за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Отмечается, что прокуроры Вижницкой окружной прокуратуры передали в суд обвинительные акты в отношении жителей Ровенщины и Буковины по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, 35-летний житель за 3500 евро с человека пытался незаконно переправить в Румынию двух мужчин – жителей Киевской и Тернопольской областей. Их разоблачили пограничники, 10 февраля этого года, в лесном массиве села Мигово Черновицкой области.

Кроме того, за попытку незаконно переправить военнообязанных в соседнее государство будут судить 39-летнего жителя Вижницкого района, который пытался вне пунктов пропуска перевести троих мужчин через государственную границу Украины. Цена «вопроса» колебалась от 3000 до 6000 евро с человека.

Его вместе с «клиентами» разоблачили правоохранители, 4 февраля этого года, в селе Руська недалеко от государственной границы.

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