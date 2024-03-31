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Убийцы российского пилота Максима Кузьминова оставили следы, которые могут свидетельствовать о причастности рф, — СМИ

19:14, 31 марта 2024
Правоохранители обнаружили с поличным гильзы от 9-миллиметровых патронов до пистолета Макарова — это оружие широко использовали в постсоветских странах.
Убийцы российского пилота Максима Кузьминова оставили следы, которые могут свидетельствовать о причастности рф, — СМИ
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Как сообщалось, российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции Главного управления разведки Минобороны перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

Убийцы Максима Кузьминова оставили с поличным следы, которые могут свидетельствовать о причастности россии к убийству. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в испанской полиции.

В Кузьминова стреляли шесть раз, а затем его тело переехали на автомобиле. Правоохранители обнаружили с поличным гильзы от 9-миллиметровых патронов до пистолета Макарова — это оружие широко использовали в постсоветских странах.

«Это было четкое сообщение – «Я тебя найду, я тебя убью, я тебя перееду и унижу», – заявил высокопоставленный чиновник испанской полиции.

Издание отмечает, что убийство Кузьминова вызвало в Европе опасения, что российские шпионы продолжают действовать и нацелены на «врагов кремля».

Согласно расследованию, Кузьминов в октябре 2023 года покинул Украину и переехал в Вильяхойосу – небольшой городок на побережье Средиземного моря. В Испании Кузьминов вел себя довольно неосторожно — ходил в бары, популярные среди россиян и украинцев, и «сорил деньгами», которые получил в Украине. При этом Кузьминов поселился в районе, который местные перебежчики считают красной зоной — там живут многие агенты российских спецслужб.

По словам источников издания, его «роковой ошибкой» стало то, что он связался со своей бывшей девушкой, оставшейся в рф, и пригласил приехать к нему в Испанию.

Источники говорят, что убийство Кузьминова схоже с убийствами чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году и отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

В полиции отмечают, что попавшие на камеры наблюдения убийцы скрыли лицо капюшонами, быстро выполнили свою задачу и исчезли, что свидетельствует об их профессионализме. Киллеры уехали на автомобиле, который бросили в нескольких километрах от места преступления и подожгли. При этом газета отмечает, что прямых следов участия российских властей в убийстве Кузьминова пока найти не удалось.

«Здесь, в Испании, не принято расстреливать кого-либо, используя большое количество шаров. Это указывает на организованную преступность, на профессионалов», - сказал шеф полицейского управления Вильяхойосы Пепе Альварес, передает The New York Times.

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