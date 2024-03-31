Во время обысков по месту его жительства изъято более 1100 патронов разного калибра и 110 кг вещества, похожего на прах.

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В Днепре задержан мужчина, который незаконно сбывал боевые припасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Так, местный житель уведомлен о подозрении в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых припасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый - житель Днепра наладил незаконный сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ на территории города.

Мужчина хранил боеприпасы и взрывчатые вещества в собственном доме. Подыскивал потенциальных покупателей через знакомых и реализовывал товар при личных встречах. Оплату принимал наличными.

Во время обысков по месту его жительства изъято более 1100 патронов разного калибра и 110 кг вещества, похожего на прах.

Все изъятое направлено на проведение необходимых экспертиз.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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