Идентификация пенсионеров: сколько времени длится процедура

В Пенсионном фонде Украины рассказали, сколько времени может занять сеанс видеоидентификации.

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Некоторые пенсионеры должны пройти процедуру идентификации с тем, чтобы продолжать получать выплаты. В Пенсионном фонде Украины рассказали, сколько времени может занять сеанс видеоидентификации.

Так, если человек проходит процедуру видеоидентификации, то продолжительность сеанса должна быть достаточной для установления получателя пенсионной выплаты. В ПФУ объяснили, что такая идентификация будет ориентировочно продолжаться 20 минут.

«В то же время при необходимости уполномоченный работник, проводящий идентификацию личности, может задать дополнительные (в том числе косвенные) вопросы на знание собственных идентификационных данных пенсионера», – подчеркнули в ПФУ.

В Фонде отметили, что в таком случае время проведения видеоидентификации может быть продлено.

Ранее мы писали, что Министерство социальной политики Украины напомнило, что до 31 марта все пенсионеры-переселенцы, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию.

Как ее пройти — инструкция.

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