В ближайшее время рф снова начнет бить «Калибрами», — Кирилл Буданов

По его словам, россияне накапливали ракеты типа «Калибр», и теперь они абсолютно готовы к применению.

Фото: gur.gov.ua

Страна-агрессор долго накапливала крылатые ракеты типа «Калибр», которые может использовать для новых ударов по Украине. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По словам Буданова, оккупанты, которые больше года не наносили ударов по украинской энергетике, накопили определенное количество вооружения, и «к сожалению, у врага сейчас есть силы для того, чтобы продолжать свою «работу».

«Калибры» накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению», – заявил руководитель ГУР.

Он отметил, что россияне пока не применяют «Калибры», поскольку они менее эффективны, чем крылатая ракета Х-101. Но количество ракет этого типа в рф уменьшилось.

«В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим «Калибры», потому что количество Х-101 значительно сократилось», – подчеркнул Буданов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.