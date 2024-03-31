Найближчим часом рф знову почне бити «Калібрами», — Кирило Буданов

За його словами, росіяни накопичували ракети типу «Калібр", і тепер вони абсолютно готові до застосування.

Фото: gur.gov.ua

Країна-агресор тривалий час накопичувала крилаті ракети типу «Калібр», які може використати для нових ударів по Україні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За словами Буданова, окупанти, які понад рік не завдавали ударів по українській енергетиці, накопичили певну кількість озброєння, і «на жаль, у ворога зараз є сили для того, щоб продовжувати свою «роботу».

«Калібри» накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування», – заявив керівник ГУР.

Він зауважив, що росіяни поки не застосовують «Калібри», оскільки вони менш ефективні, ніж крилата ракета Х-101. Але кількість ракет цього типу у рф зменшилася.

«Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри», тому що кількість Х-101 значно скоротилася», – наголосив Буданов.

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