Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Найближчим часом рф знову почне бити «Калібрами», — Кирило Буданов

20:35, 31 березня 2024
За його словами, росіяни накопичували ракети типу «Калібр", і тепер вони абсолютно готові до застосування.
Найближчим часом рф знову почне бити «Калібрами», — Кирило Буданов
Фото: gur.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країна-агресор тривалий час накопичувала крилаті ракети типу «Калібр», які може використати для нових ударів по Україні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За словами Буданова, окупанти, які понад рік не завдавали ударів по українській енергетиці, накопичили певну кількість озброєння, і «на жаль, у ворога зараз є сили для того, щоб продовжувати свою «роботу».

«Калібри» накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування», – заявив керівник ГУР.

Він зауважив, що росіяни поки не застосовують «Калібри», оскільки вони менш ефективні, ніж крилата ракета Х-101. Але кількість ракет цього типу у рф зменшилася.

«Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри», тому що кількість Х-101 значно скоротилася», – наголосив Буданов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закрити кримінальне провадження на підставі закінчення строку досудового розслідування можна на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату – Верховний Суд

КПК не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження на підставі закінченням строку досудового розслідування  на будь-якій стадії процесу до виходу в нарадчу кімнату.

Національна стратегія доходів як база податкової реформи та план дій на випадок негативного сценарію – які кроки передбачає Меморандум з МВФ

Меморандум пропонує зосередитися на усуненні перешкод для мобілізації доходів, зокрема, скасуванні «надто щедрих» спрощених режимів оподаткування, введення більш прогресивного податку на доходи фізичних осіб та інших кроках реалізації Національної стратегії доходів.

Верховний Суд розглянув справу жінки, з якої міськрада хотіла стягнути виплачені кошти адресної допомоги ВПО

Верховний Суд підкреслив, що адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання і грошова компенсація за оренду житла – це різні види допомоги.

Відсутність офіційного доходу, вчинки родичів та дивні оборудки: чому ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів

Все більше кандидатів на посади суддів судів першої інстанції втрачають шанси одягнути суддівську мантію.

Україна розгляне можливість запровадження накопичувальної пенсії – меморандум з МВФ

Меморандум с МВФ передбачає можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли для цього будуть створені умови.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва