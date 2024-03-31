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На пляжі у Мексиці знайшли тіла китайських нелегалів, які намагались потрапити до США, — ЗМІ

20:17, 31 березня 2024
У штаті Оахака на пляжі були знайдені тіла 8 громадян Китаю, які намагались нелегально потрапити до США.
На пляжі у Мексиці знайшли тіла китайських нелегалів, які намагались потрапити до США, — ЗМІ
Фото з відкритих джерел
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У мексиканському штаті Оахака на пляжі були знайдені тіла 8 громадян Китаю, які намагались нелегально потрапити до США. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що 7 жінок і чоловік перебували на борту човна, яким керував мексиканець, який вирушив у четвер зі штату Чьяпас, що на кордоні з Гватемалою. Ще одна людина вижила. Що сталося з власником човна, поки що невідомо.

У прокуратурі штату заявили, що тіла загиблих були знайдені біля пляжу в містечку Плайя-Вісенте. Причини аварії з'ясовуються, прокуратура співпрацює з посольством Китаю в Мексиці, щоб ідентифікувати жертв.

BBC додає, що за останні роки кількість мігрантів, які намагаються в'їхати до США з Мексики, постійно зростає. Так, понад 6,3 мільйона мігрантів нелегально в'їхали в США з 2021 року.

А минулого року на американо-мексиканському кордоні було затримано понад 37 тисяч громадян Китаю, що приблизно в 50 разів більше, ніж два роки тому.

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