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Виявили низку порушень: прокуратура вимагає скасувати дозвіл для проведення ремонту на привокзальній площі в Мукачеві

21:33, 31 березня 2024
Закарпатський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.
Виявили низку порушень: прокуратура вимагає скасувати дозвіл для проведення ремонту на привокзальній площі в Мукачеві
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Прокурори Мукачівської окружної прокуратури подали до суду позов про скасування містобудівних умов та обмежень, наданих для проведення реконструкції будівлі на привокзальній площі в Мукачеві. Цьому передувало виявлення ряду суттєвих порушень у документації. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Так, у березні 2020 року один із підрозділів Мукачівської міської ради видав забудовнику містобудівні умови та обмеження з реконструкції існуючого торговельного павільйону під заклад ресторанного господарства швидкого харчування. Це було здійснено всупереч містобудівній документації на місцевому рівні – Плану зонування території міста Мукачева.

Прокурори встановили, що проєктована земельна ділянка знаходиться в зоні садибної забудови, де будівництво торгово-офісних приміщень можливе тільки за наявності розробленого детального плану території. Однак ні замовник будівництва, ні орган місцевого самоврядування цього не здійснили.

Крім того, у виданих містобудівних умовах та обмеженнях уповноважений підрозділ міськради неправильно визначив категорію будівництва. Там помилково вказано «реконструкцію»: так як торговельний павільйон не є капітальною спорудою, він не підглядає реконструкції. Це підтвердив і висновок експерта.

Закарпатський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі. Також заборонив забудовнику проводити будівельні роботи на земельній ділянці на час судового розгляд. Таким рішенням суд задовольнив заяву прокуратури про забезпечення позову.

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