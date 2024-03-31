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Папа Римський у Великодньому посланні закликав рф та Україну провести обмін «всіх на всіх»

18:15, 31 березня 2024
Послання він присвятив миру між рф та Україною, а також Ізраїлем і Палестиною.
Папа Римський у Великодньому посланні закликав рф та Україну провести обмін «всіх на всіх»
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У неділю, 31 березня, коли віряни католицької церкви відзначають Великдень, Папа Римський Франциск виголосив традиційну великодню промову Urbi et Orbi (До міста та світу). Зокрема у ній є згадка й про Україну. Про це повідомляє офіційний сайт Ватикану.

У промові Франциск зазначив, що «сьогодні важкі брили закривають надії людства: війни, гуманітарних криз, порушень прав людини, торгівлі людьми та інші».

«Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів», — сказав Папа.

Він закликав рф та Україну провести обмін полоненими за схемою «всіх на всіх».

«Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між рф та Україною: всіх на всіх», — заявив понтифік.

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