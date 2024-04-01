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Особа має право на декілька видів пенсій одночасно: яку кількість виплат можуть призначити

08:00, 1 квітня 2024
Призначають один вид пенсії за вибором.
Особа має право на декілька видів пенсій одночасно: яку кількість виплат можуть призначити
Фото: depositphotos
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Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області роз’яснило, скільки пенсій буде призначено, якщо особа має право на декілька видів пенсій одночасно.

Так, згідно зі статтею 10 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один з видів довічної пенсії за її вибором.

Раніше ми писали, що працюючим пенсіонерам з 1 квітня перерахують пенсії.

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