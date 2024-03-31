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На один із штатів США не поширюється 5-та стаття НАТО про колективну оборону, — ЗМІ

17:38, 31 березня 2024
Альянс не був би зобов’язаний ставати на захист Гаваїв у разі нападу на базу ВМС США в Перл-Харборі чи штаб-квартиру Індо-Тихоокеанського командування на північний захід від Гонолулу.
На один із штатів США не поширюється 5-та стаття НАТО про колективну оборону, — ЗМІ
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Американський штат Гаваї не підпадають під дію 5-ї статті НАТО про колективну оборону. Про це повідомляє CNN.

Відтак, якби іноземна держава напала на базу ВМС США в Перл-Харборі чи штаб-квартиру Індо-Тихоокеанського командування на північний захід від Гонолулу, то члени НАТО не були б зобов’язані ставати на захист Гаваїв.

Видання зазначає, що такий виняток прописано в Вашингтонському договорі про заснування НАТО, який був підписаний за 10 років до того, як Гаваї стали штатом США.

За даними CNN, хоча стаття 5 договору передбачає колективну самооборону в разі військового нападу на будь-яку державу НАТО, стаття 6 обмежує її географічне охоплення. Як йдеться у 6-й статті - колективна оборона застосовується лише у випадку нападу на державу НАТО у Європі чи Північній Америці, а будь-які острівні території держав-членів повинні знаходитися в Північній Атлантиці, на північ від Тропіка Рака.

Представник Держдепу США підтвердив в коментарі CNN, що на Гаваї дійсно не поширюється стаття 5, але додав, що стаття 4 про те, що члени НАТО будуть консультуватися, коли "територіальна цілісність, політична незалежність або безпека" будь-якого члена НАТО знаходиться під загрозою, повинна охоплювати будь-яку ситуацію, яка може вплинути й на штат Гаваї.

Чиновник також сказав виданню, що будь-яка поправка до Вашингтонського договору щодо включення Гаваїв навряд чи досягне консенсусу серед держав-членів, оскільки інші країни НАТО мають території за межами кордонів, визначених у договорі. Наприклад, НАТО не приєдналася до війни Британії з Аргентиною в 1982 році після того, як аргентинські війська вторглися на спірні Фолклендські острови в Південній Атлантиці.

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