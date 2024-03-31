На один из штатов США не распространяется 5-я статья НАТО о коллективной обороне, — СМИ

Альянс не был бы обязан защищать Гавайев в случае нападения на базу ВМС США в Перл-Харборе или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования к северо-западу от Гонолулу.

Американский штат Гавайи не подпадает под действие 5-й статьи НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщает CNN.

Если бы иностранное государство напало на базу ВМС США в Перл-Харборе или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования к северо-западу от Гонолулу, то члены НАТО не были бы обязаны встать на защиту Гавайев.

Издание отмечает, что такое исключение прописано в Вашингтонском договоре об учреждении НАТО, которое было подписано за 10 лет до того, как Гавайи стали штатом США.

По данным CNN, хотя статья 5 договора предусматривает коллективную самооборону в случае военного нападения на любое государство НАТО, статья 6 ограничивает его географический охват. Как говорится в статье 6, коллективная оборона применяется только в случае нападения на государство НАТО в Европе или Северной Америке, а любые островные территории государств-членов должны находиться в Северной Атлантике, к северу от Тропика Рака.

Представитель Госдепа США подтвердил в комментарии CNN, что на Гавайи действительно не распространяется статья 5, но добавил, что статья 4 о том, что члены НАТО будут консультироваться, когда "территориальная целостность, политическая независимость или безопасность" любого члена НАТО находится под угрозой. , должна охватывать любую ситуацию, которая может повлиять и на штат Гавайи.

Чиновник также сказал, что любая поправка к Вашингтонскому договору относительно включения Гавайев вряд ли достигнет консенсуса среди государств-членов, поскольку другие страны НАТО имеют территории за пределами границ, определенных в договоре. К примеру, НАТО не присоединилась к войне Британии с Аргентиной в 1982 году после того, как аргентинские войска вторглись на спорные Фолклендские острова в Южной Атлантике.

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