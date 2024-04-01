В Житомирской области под колесами поезда погибла 17-летняя девушка

Девушка проходила железнодорожный переезд.

В Житомирской области в селе Чернорудцы под колесами поезда погибла 17-летняя девушка, которая проходила железнодорожный переезд. Об этом сообщает полиция.

Трагедия произошла 29 марта. Приблизительно в 21:50 пассажирский электропоезд, следовавший к Казятину, переехал перебегавшую девушку.

В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью. Полицейские установили, что погибшая 17-летняя местная жительница.

Для выяснения обстоятельств происшествия следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

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