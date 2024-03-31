«Я дам тебе фору в три удара», - Байден предложил Трампу сыграть с ним в гольф

Джо Байден предложил своему сопернику в избирательной гонке Дональду Трампу посоревноваться в игре.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил своему сопернику на выборах президента Дональда Трампа сыграть в гольф. Об этом Байден написал в соцсети Х (бывший Twitter).

Нынешний глава Белого дома опубликовал видео, снятое 28 марта на мероприятии по сбору средств.

Ведущий в шутку отметил, что Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который Трамп устраивает в своей резиденции в Палм-Бич.

В ответ Байден рассказал, что впервые предложил Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году – в 2016 году.

«Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку», – подписал ролик Байден.

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