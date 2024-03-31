Землю накроет магнитная буря, которая продлится три дня

Магнитная буря прогнозируется с 3 по 5 апреля.

Фото: greenpost.ua

В начале апреля специалисты ожидают на Земле магнитную бурю, которая будет держать сразу три дня. Об этом сообщил портал Мeteoagent.

Магнитная буря прогнозируется с 3 по 5 апреля и будет четвертый К-индекс. То есть это магнитные возбуждения средней интенсивности – явление не частое (бурые 4-К могут спровоцировать полярные сияния).

Специалисты из Meteoagent предупреждают, что это предварительный прогноз, ведь данные обновляются каждые три часа. К-индекс явлений может измениться.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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