Землю накроет магнитная буря, которая продлится три дня

В начале апреля специалисты ожидают на Земле магнитную бурю, которая будет держать сразу три дня. Об этом сообщил портал Мeteoagent.
Магнитная буря прогнозируется с 3 по 5 апреля и будет четвертый К-индекс. То есть это магнитные возбуждения средней интенсивности – явление не частое (бурые 4-К могут спровоцировать полярные сияния).
Специалисты из Meteoagent предупреждают, что это предварительный прогноз, ведь данные обновляются каждые три часа. К-индекс явлений может измениться.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
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