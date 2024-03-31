Землю накриє магнітна буря, яка триматиметься три дні

Магнітна буря прогнозується з 3 до 5 квітня.

Фото: greenpost.ua

На початку квітня фахівці очікують на Землі магнітну бурю, яка триматиметься одразу три дні. Про це повідомив портал Мeteoagent.

Магнітна буря прогнозується з 3 до 5 квітня і матиме четвертий К-індекс. Тобто це магнітні збудження середньої інтенсивності – явище не часте (бурі 4-К можуть спровокувати полярні сяйва).

Фахівці з Мeteoagent попереджають, що це попередній прогноз, адже дані оновлюються кожні три години. К-індекс явищ може й змінитись.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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