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Часть госслужащих и правоохранителей лишатся права на отсрочку от мобилизации, — нардеп

16:42, 31 марта 2024
По словам депутата Романа Лозинского, часть государственных служащих разных рангов и представители сферы правоохранительных органов, таких как ДБР, тратят право на отсрочку.
Часть госслужащих и правоохранителей лишатся права на отсрочку от мобилизации, — нардеп
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Часть государственных служащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации. Об этом заявил народный депутат и военный ВСУ Роман Лозинский в эфире Radio NV.

«Очень многие категории потеряли отсрочки. В частности, это часть государственных служащих разных рангов, разных структур. Представители сферы правоохранительных органов, таких как ДБР. Эти решения сейчас приняты. Это потенциально несколько сотен тысяч человек из расчетов, которые звучали на заседаниях Комитета. Каким будет финальное решение Комитета, я сейчас не готов сказать. Сейчас эти блоки будут суммировать и возможны еще определенные изменения», – отметил депутат.

Он добавил, что порог для мобилизации составит 25 лет.

Также нардеп отметил, что комитет Рады не поддержал идею привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты и уплаченным налогам.

«Было такое предложение, по моему мнению, абсолютно абсурдно, которое сеет еще больше неравенства в нашей стране. Потому что не села и сельские территории должны воевать, а все украинцы и те, кто в городах имеют более высокие зарплаты. Это не повлияет на экономику, мы уже в этом убеждены, были соответствующие расчеты. Поэтому такое решение комитет не поддержал – определенный предел, с которого у тебя наступает бронь от мобилизации за счет твоей заработной платы. Это решение было отклонено, и я считаю, это правильно», – подчеркнул Лозинский.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, когда ожидать принятия законопроекта о мобилизации. 

Как стало известно, некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

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